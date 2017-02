Rothschild και L’Oreal επιβεβαιώνουν συναντήσεις με τον Α.Τσίπρα στο Παρίσι

Επιβεβαιώνονται οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι με εκπροσώπους της επενδυτικής Τράπεζας Rothschild & Co και του ομίλου L’Oreal.

Η εκ των επικεφαλής του τμήματος εταιρικών σχέσεων της Rothschild κ. Caroline Nico επιβεβαίωσε στην Καθημερινή, ότι ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με εκπροσώπους της τράπεζας στις 30 Ιανουαρίου στο Παρίσι. «Η Rothschild & Co δεν θα προβεί σε κανένα περαιτέρω σχόλιο επί του θέματος».

Αντιστοίχως, η επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας της L’Oreal Anne-Laure Richard επιβεβαίωσε επίσης τη συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίιλου Jean-Paul Agon, πλην όμως αρνήθηκε να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Σύμφωνα με την απάντηση της κ. Richard «επρόκειτο για μία ιδιωτική (σ.σ. εννοείται ανεπίσημη) συνάντηση και ουδέν σχόλιο έχουμε σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων». (Το πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική: «It was a private meeting, we have no comment regarding topics discussed»).

Το δημοσίευμα της Le Figaro για τις συναντήσεις του κ. Τσίπρα, από την ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Αθήνα:

«”Η L’ Oreal ετοιμάζεται για μια σημαντική επένδυση στην Ελλάδα”. Το δελτίο Τύπου που έστειλε η ελληνική Κυβέρνηση, το Σάββατο το βράδυ, δίνει την ελπίδα για μια ανάσα. Σε μια Ελλάδα που έχει πληγεί από επτά χρόνια οικονομικής κρίσης, τόση ύφεση και ανεργία που αγγίζει το 24% του ενεργού πληθυσμού, η προοπτική της δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι ένα καλό νέο. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να απαντήσει στην κριτική αναφορικά με ένα ανεπίσιμο ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, το οποίο απασχολεί έντονα τον ελληνικό Τύπο. Και είναι η φύση της επένδυσης της L’Oreal που ιντριγκάρει. Αυτό, στην πραγματικότητα είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

Η L’Oreal επιβεβαιώνει μία συνάντηση στο Παρίσι ανάμεσα στον CEO Ζαν Πολ Αγκόν, ο οποίος μιλά τέλεια ελληνικά και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά διευκρινίζει ότι ήταν «ιδιωτική συνάντηση. Κανένα σχόλιο για όσα συζητήθηκαν».