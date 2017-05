Eurobank: Το “Go International” πάει Κρήτη!

Το “Go In Crete” αποτελεί την 7η Επιχειρηματική Αποστολή του Προγράμματος “Go International” και θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, στις 24 – 26 Μαΐου 2017.



Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών “Go International” ξεκίνησε το 2009 και αποτελεί πρωτοβουλία μεγάλης κλίμακας της Eurobank με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας την ευκαιρία σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με αγοραστές ελληνικών προϊόντων από τη διεθνή αγορά.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία έξι επιχειρηματικές αποστολές (Ρουμανία/2010, Κύπρος/2011, Σερβία/2011, Ρουμανία/2012, Ρωσία/2013 και Ελλάδα/2016) και έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 7.650 Β2Β συναντήσεις ανάμεσα σε 520 ελληνικές επιχειρήσεις και 880 αγοραστές από χώρες του εξωτερικού.

Το “Go In Crete” είναι η δεύτερη επιχειρηματική αποστολή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα μετά το “Go In Athens”, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016 στην Αθήνα. Θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 100 Έλληνες εξαγωγείς να έρθουν σε επαφή, στη χώρα τους, με περίπου 50 εξέχοντες διεθνείς buyers, στοχεύοντας έτσι σε περισσότερες από 1.000 προκαθορισμένες B2B συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών.

Στο πλαίσιο της τριήμερης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Exportgate.gr, της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πύλης εξαγωγών η οποία λειτουργεί από σήμερα ανανεωμένη και μεταξύ άλλων, προσφέρει τη δυνατότητα σε ελληνικές επιχειρήσεις να δικτυωθούν μέσω του νέου “Trade Club”, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων για το οποίο συνεργάζονται 16 διεθνείς τράπεζες με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες!

Την πρώτη ημέρα του “Go In Crete” θα πραγματοποιηθεί Forum και Ανοιχτή Συζήτηση με τη συμμετοχή στελεχών Διοίκησης της Eurobank, εκπροσώπων των συνδιοργανωτών και των υποστηρικτών της διοργάνωσης, ενώ θα λάβει χώρα τριήμερο προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β.

Το “Go In Crete” τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συν-διοργανώνεται με:

την οργανωτική φροντίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (Σ.Ε.Κ.),

(Σ.Ε.Κ.), τη συνεργασία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.).

Την 7η Επιχειρηματική Αποστολή του Προγράμματος “Go International” υποστηρίζει ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος Santander, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης & Ανάπτυξης (EBRD) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).