Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του πρώτου μαραθώνιου διαγωνισμού καινοτομίας, COSMOTE HACKATHON στις 13 και 14 Μαΐου, αφού η κριτική επιτροπή επέλεξε τις 14 ομάδες που θα βρεθούν στην OTEAcademy για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για τη νέα ψηφιακή εποχή.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο 1ο COSMOTE HACKATHON είναι οι Plustic, Tech-Momentum, Loceye, Gaming for all, Parky, ENTITU/Groundifly, codeRoaches/glare, UnKnown ATH, SentiGeek, IRIS, battle-o-matic, Kiiim, S.B.T και ΜΝΕΙΑ-My NamE Is Art.

Θα κληθούν να δουλέψουν για περισσότερες από 24 ώρες προκειμένου να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις για τη νέα ψηφιακή εποχή. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εξειδικευμένων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, mobile applications, εφαρμογών για τη βέλτιστη διαχείριση της σύνδεσης στο internet και πλατφόρμων για εταιρικούς πελάτες. 13 εξειδικευμένοι μέντορες από τον Όμιλο ΟΤΕ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα βρίσκονται εκεί για να προσφέρουν στις ομάδες πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση, σε ειδικά sessions.

Στην 9μελή επιτροπή που θα αναδείξει τις τρεις νικήτριες ομάδες θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Γιώργος Αθανασόπουλος, Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ και ο κ. Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN).

Η 1η νικήτρια ομάδα του COSMOTE HACKATHON θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους €5.000, η 2η θα κερδίσει, για κάθε ένα από τα μέλη της, μια συσκευή SAMSUNG GALAXY S8 και μια μάσκα Εικονικής Πραγματικότητας SAMSUNG GEAR VR με Controller από τo ΓΕΡΜΑΝΟ και η 3η θα λάβει δωροεπιταγές αξίας €300 από τo ΓΕΡΜΑΝΟ, για καθένα από τα μέλη της.

Ανεξάρτητα από τις επιλογές της επιτροπής, μια ομάδα θα επιλεγεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο εξάμηνο σεμινάριο εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και mentoring στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ.

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα φέρει τους συμμετέχοντες στην καρδιά της τεχνολογίας, αφού, μέσα από πρωτοποριακά προϊόντα, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να χρησιμοποιήσουν εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες, όπως Virtual Reality & Augmented Reality, στην ειδικά διαμορφωμένη βιωματική αίθουσα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, G-TECH Lounge.

Το COSMOTE HACKATHON υλοποιείται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin), με την υποστήριξη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και χορηγό επικοινωνίας την COSMOTE TV.