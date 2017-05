Τώρα everest Πάντα και Παντού με online παραγγελίες για delivery ή take away

Τα everest καινοτομούν για μία ακόμη φορά και αναβαθμίζουν την εμπειρία των καταναλωτών τους, προσφέροντας ένα νέο τρόπο online παραγγελίας μέσω του site www.everest.gr.

Το νέο site παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης παραγγελίας online μέσω υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή tablet, με επιλογή είτε την παραλαβή της παραγγελίας από το κατάστημα (take away) με προτεραιότητα, είτε την παράδοση της παραγγελίας με delivery στη διεύθυνση της επιλογής σας!

Το νέο site είναι σχεδιασμένο ώστε να μειώνει την ταχύτητα στην παραγγελία & να διευκολύνει την εξυπηρέτηση του πελάτη, με απλό τρόπο και χωρίς περιττές κινήσεις. Ο καταναλωτής λοιπόν έχει να επιλέξει, ανάλογα με τις ανάγκες του την κάθε στιγμή, ανάμεσα σε χρήσιμες λειτουργίες όπως:

Ø Τake away “as Fast as Ever”: Προ-παραγγελία και παραλαβή από το κατάστημα της επιλογής σου. Μπορείς να παραγγείλεις πριν πας στο κατάστημα, να ορίσεις την ώρα που θα είσαι εκεί και να παραλάβεις την παραγγελία σου από το ειδικό σημείο με τη σήμανση «As Fas As Ever» χωρίς να περιμένεις στην ουρά! Σύντομα θα μπορείς να επιλέξεις και την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά την παραγγελία, οπότε απλώς θα παραλαμβάνεις αυτό που παρήγγειλες και θα φεύγεις!

Ø Quick Order: Παραγγελία εύκολα και γρήγορα μόνο με ένα κλικ! Μπορείς να αποθηκεύσεις τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως ακριβώς τα θέλεις ώστε να μη χρειαστεί να τα επιλέγεις κάθε φορά από την αρχή.

Ø Real time παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας στο delivery, από το στάδιο αποστολής της παραγγελίας σου μέχρι την τελική παράδοσή της.

Ø Για τους χρήστες smartphone, σύντομα θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή των everest με όλες τις παραπάνω λειτουργίες. Επιπλέον, η εφαρμογή θα προτείνει το κοντινότερο κατάστημα everest ώστε να περάσεις να παραλάβεις την παραγγελία σου.

Ο νέος online τρόπος παραγγελίας στα everest, σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξυπηρέτησης, αναβαθμισμένης εμπειρίας αλλά και προσωποποιημένης επικοινωνίας. Οι πελάτες των everest θα λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω SMS, newsletters & push notifications με τα νέα των everest αλλά & προσφορές που αφορούν τις προσωπικές τους προτιμήσεις και ανάγκες. Τα everest με επίκεντρο τον καταναλωτή εξελίσσονται διαρκώς και δημιουργούν προτάσεις που βελτιώνουν την εμπειρία του καταναλωτή και ανταποκρίνονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής του.