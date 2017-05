Τράπεζες: Το νέο μοντέλο των καταστημάτων – Οι καινοτομίες, το ψηφιακό χρήμα και οι επενδύσεις

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με ιδιαίτερη επιτυχία και περισσότερους από 350 συνέδρους το 22ο Banking Forum, που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Tραπεζών (ΕΕΤ).

Στην εφετινή εκδήλωση κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις που συμβάλλουν στην αναζήτηση του νέου μοντέλου επιχειρηματικής στρατηγικής και λειτουργίας των τραπεζών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπου ταυτόχρονα μεταβάλλονται οι συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων και ειδικότερα των τραπεζών. Αναλύθηκαν οι αιτίες που εξακολουθούν να παρατείνουν τη στασιμότητα και προσδιορίστηκαν τρόποι με τους οποίους σκοπεύουν οι τράπεζες να ανταπεξέλθουν και να οδηγηθούν σε επιχειρηματική ανάπτυξη και κερδοφορία. Στην πορεία αυτή εξετάστηκε και αναδείχθηκε ο ρόλος της επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας.

Ο γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, αναφέρθηκε στην ομιλία του στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας, οι οποίες, όπως είπε μπορούν να θεωρηθούν θετικές, στο βαθμό που, πρώτον η εκκίνηση γίνεται από πολύ χαμηλή βάση -δεδομένου ότι η οικονομία μας παραμένει στάσιμη από το 2014-, δεύτερον από την αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, τρίτον από τη μείωση της αβεβαιότητας για την εκτέλεση του προγράμματος προσαρμογής και τέταρτον από τη βελτίωση του κλίματος στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Μεσοπρόθεσμα, ο κ. Βέττας εκτίμησε ότι υπάρχουν ευκαιρίες βάσει της σταθεροποίησης αλλά και σημαντικοί λόγοι για να μην εφησυχάζουμε. Απαιτείται εισροή κεφαλαίων και αποτελεσματική κινητοποίηση εγχώριων πόρων, τόνισε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα αν αναμένει ότι θα αλλάξουν εις βάρος του οι κανόνες του παιχνιδιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε στη συζήτηση που είχε το panel στο οποίο συμμετείχαν ο Chief Economist του ΣΕΒ και οι Γενικοί Διευθυντές Δικτύου των Τραπεζών. Συζήτησαν για τις τραπεζικές υπηρεσίες πέραν των καταστημάτων και για το νέο μοντέλο του τραπεζικού καταστήματος και απάντησαν σε ερωτήματα των συνέδρων. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο διάλογος που αναπτύχθηκε με την ανταλλαγή απόψεων και την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων σε όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο forum. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 22ο BANKING FORUM έχουν συνοπτικά ως εξής:

Α’ ενότητα – The new world of payments, blockchain, direct and seamless. Συμμετείχαν οι Γιώργος Παλλιούδης – Accenture, Αλκιβιάδης Τρίγκας – Εθνική Τράπεζα, Νίκος Καμπανόπουλος – VISA, Βασίλης Τραπεζάνογλου – Viva Wallet, Jose Tavares – SAP και Κωνσταντίνος Πάϊκος – Eurobank:

Σημειώνεται σημαντική αύξηση των POS που τοποθετούνται στις επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται η αύξηση της χρήσης του πλαστικού χρήματος.

Οι ψηφιακές πληρωμές αυξάνονται με ικανοποιητικό ρυθμό από ευρύτερες ομάδες πελατείας των τραπεζών.

Οι ανέπαφες συναλλαγές κερδίζουν έδαφος και επεκτείνονται με γοργό ρυθμό στις καθημερινές συναλλαγές.

Η αύξηση της κυκλοφορίας ψηφιακού χρήματος έχει οδηγήσει σε μείωση του «μαύρου» χρήματος και περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία η παροχή καινοτόμων λύσεων διενέργειας των πληρωμών θα συμβάλλει στη διατήρηση της υφιστάμενης πελατείας.

Β’ ενότητα – Banking Services without branches? The new branch business model. Συμμετείχαν οι Δημήτρης Κυπαρίσσης – Eurobank, Βασίλης Κουτεντάκης – Τράπεζα Πειραιώς, Μιχάλης Μασουράκης – ΣΕΒ, Βασίλης Σκιαδιώτης – Εθνική Τράπεζα και Ισίδωρος Πάσσας – Alpha Bank

Η συρρίκνωση της Λιανικής Τραπεζικής οδήγησε σε μείωση και εξορθολογισμό του αριθμού των καταστημάτων των τραπεζών.

Η καινοτομία συμβάλλει σημαντικά στο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου των καταστημάτων των τραπεζών που θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών πρέπει να μετασχηματιστούν από volume based models σε value based models όπου η καινοτομία θα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει.

Οι τράπεζες προχωρούν στην παροχή όλο και περισσότερο καινοτόμων λύσεων στη διενέργεια συναλλαγών της πελατείας τους. Η καινοτομία και η τεχνολογία έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μετασχηματισμού των τραπεζών σε relationship banks.

Τα τραπεζικά καταστήματα παρά τον αριθμητικό περιορισμό τους δεν θα εκλείψουν αφού η προσωπική επαφή με την πελατεία είναι απαραίτητη, αλλά αλλάζουν ρόλο και εμφάνιση.

Παρά τη διαρκή μετατόπιση των πωλήσεων από τα κλασσικά στα εναλλακτικά δίκτυα, η επαφή της πελατείας με τα καταστήματα των τραπεζών θα βαίνει μειούμενη αλλά δεν θα πάψει να υφίσταται.

Η αποστολή και η δομή λειτουργίας των καταστημάτων των τραπεζών μετασχηματίζεται και θα μεταβληθεί από χώρο διενέργειας συναλλαγών σε χώρο παροχής τραπεζικών συμβουλών στην πελατεία και διενέργειας σύνθετων συναλλαγών.

Το ανθρώπινο δυναμικό των τραπεζικών καταστημάτων επανεκπαιδεύεται, αποκτά σφαιρική άποψη και γνώση των τραπεζικών εργασιών και αναπροσαρμόζει τον ρόλο του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τραπεζικής.

Τα τραπεζικά καταστήματα θα ξαναγίνουν κερδοφόρα όταν γίνει η επαναφορά στην οικονομική κανονικότητα και η οικονομία τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης.

Γ’ ενότητα – Οι επιπτώσεις της εφαρμογής της PSD2 στις ελληνικές τράπεζες. Συμμετείχαν οι Αλέξιος Δρυμιώτης – Eurobank, Έφη Χατζηαντωνίου – Τράπεζα Πειραιώς, Νίκος Φιλιππίδης – Δημοσιογράφος ΣΚΑΙ και Ιωάννης Παπακώστας – Alpha Bank

Η PSD2 είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή μας.

Τα νέα μέτρα θα εξασφαλίσουν επίσης ότι όλες οι PSP (Payment Service Providers) που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ υπόκεινται σε εποπτεία και κατάλληλους κανόνες.

Θα υπάρξουν ευρείες επιπτώσεις για μια σειρά μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, άλλων PSPs, τις FinTechs και τους πελάτες.

Η οδηγία προβλέπει ότι όλα τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες στο εθνικό δίκαιο έως τις 13 Ιανουαρίου του 2018.

Δ’ Ενότητα – Fintech and innovation in banking. Συμμετείχαν οι Μαρία Λεοντίου – Eurobank, Ηλίας Οικονομάκος – Τράπεζα Πειραιώς, Δημήτρης Πλαγιάννης – Τράπεζα Αττικής, Θεόδωρος Κρίντας – Profile Software, Κωνσταντίνος Καλογεράκης – Εθνική Τράπεζα

Οι παγκόσμιες επενδύσεις των επιχειρήσεων στον τομέα financial technology (FinTech) αυξάνει εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια γεγονός που σηματοδοτεί ότι την ψηφιακή επανάσταση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έτσι, οι τράπεζες λαμβάνουν τολμηρά μέτρα για συνεργασία με επιχειρήσεις και ενσωμάτωση αναδυόμενων καινοτομιών.

Η ανοικτή καινοτομία είναι στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης. Για τους μεγάλους οργανισμούς, όπως οι τράπεζες, αυτό σημαίνει την υιοθέτηση και χρήση «εξωτερικής» τεχνολογίας, το άνοιγμα της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και της τεχνογνωσίας τους σε καινοτόμους φορείς εκτός τράπεζας για να συμβάλουν στη δημιουργία νέων ιδεών, την αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας, τον εντοπισμό και την προσέλκυση νέων δεξιοτήτων που να συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας και να οδηγούν σε νέες περιοχές επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιτρέψει τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από μη τραπεζικές επιχειρήσεις κατευθείαν με την πελατεία τους.

Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στις τράπεζες να αναδιατάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο για να γίνει ευέλικτο και να προσαρμόζεται πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ενότητα – Cyber security, cyber threats in banking. Security monitoring and operations. The new disaster recovery requirements and contingency planning. Συμμετείχαν οι Χρήστος Τόπακας – Τράπεζα Πειραιώς, Καθ. Δημήτρης Γκρίτζαλης – ΟΠΑ, Malkolm Reay – Mellon Technologies και Μιχάλης Μαυροφοράκης – Εθνική Τράπεζα.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι προκύπτουσες απειλές στο χώρο του Banking απασχολούν τις τράπεζες διαχρονικά, οι οποίες βελτιώνουν και προσαρμόζουν τα συστήματα τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες για να λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προκύπτουν και οι νέες απαιτήσεις αποκατάστασης από καταστροφές και σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης.

Το επίπεδο τεχνολογίας των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ ικανοποιητικό και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες της τραπεζικής πελατείας με ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Χαιρετισμούς στο συνέδριο απηύθυναν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Banking Forum, Διονύσης Μυρτίδης, ο πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ, Γιώργος Νασούλης και ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ Μιχάλης Βλασταράκης.