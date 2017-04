Ο Γιώργος Λάνθιμος υποψήφιος για το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών

Δεκαοκτώ ταινίες, ανάμεσά τους η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «The killing of a sacred deer» (Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού), θα διαγωνισθούν για τον Χρυσό Φοίνικα του 70ου Φεστιβάλ των Καννών στις 28 Μαΐου.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι οι εξής:

– «Loveless» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

– «Good Time» των Μπένι Σάφντι και Τζος Σάφντι

– «You were never really here» της Λιν Ράμσεϊ

– «L’ Amant double» του Φρανσουά Οζόν

– «Jupiter’s Moon» του Κορνέλ Μουντρούτσο

– «A gentle creature» του Σεργκέι Λόζνιτσα

– «The killing of a sacred deer» του Γιώργου Λάνθιμου

– «Radiance» της Ναόμι Καουάσε

– «Le jour d’ apres» του Χονγκ Σανγκσού

– «Le Redoutable» του Μισέλ Χαζαναβίσιους

– «Wonderstruck» του Τοντ Χέινς

– «Happy end» του Μίχαελ Χάνεκε

– «Rodin» του Ζακ Ντουαγιόν

– «Les proies» της Σοφία Κόπολα

– «120 battements par minute» του Ρομπέν Καμπιλό

– «Okja» του Μπονγκ Τζουν-Χο

– «In the Fade» του Φατίχ Ακίν

– «The Meyerowitz stories» του Νόα Μπάουμπαχ