Εθνική Τράπεζα: Στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες – Απέκτησε 15 έργα τέχνης μετά από διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 950 νέοι καλλιτέχνες και η Επιτροπή που είχε ορισθεί, επέλεξε, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, 15 έργα τέχνης που αποκτά με αγορά η Εθνική Τράπεζα, για εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής της συλλογής.

Πρόκειται για έργα των:

– Αβόρα Έμις, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 75×55 εκ., με τίτλο «Όνειρα μηχανικών διαμερισμάτων» (2016).

– Αλαβάνου Λουκίας, μονοκάναλο ψηφιακό βίντεο με ήχο, διάρκειας 5΄, με τίτλο «Gepetto’s clocks» (2005).

– Βασμουλάκη Αλέξανδρου, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 115×150 εκ., με τίτλο «Οι φίλοι» (2016).

– Βρατσάνου Μυρτούς, μελάνι σε χαρτί, 50×70 εκ., με τίτλο «My own private psycho» (2016).

– Ευσταθίου Ειρήνης, λάδι και ακρυλικό σε ξύλο, 18×18 εκ., με τίτλο «Against oblivion» (2013).

– Κάττου Λητούς, χαλκός, 200×100×0.6 εκ., με τίτλο «Suns» (2016).

– Κοτρέτσος Γεωργίας, αρχειακή inkjet εκτύπωση, 50×60 εκ. (3 τμχ), με τίτλο «Being seeing by another is the truth of seeing the other» (2011).

– Κουμιανάκη Χρυσάνθης, ακρυλικό σε ξύλο, σιδεροτυπία σε πανί, 200×100 εκ. (δίπτυχο), με τίτλο «Νυχτερινό τοπίο στον Εθνικό Κήπο» (2012).

– Μπέλλου Ράνιας, μολύβι σε γιαπωνέζικο χρωματιστό χαρτί, 50×70 εκ., με τίτλο «Days of Childhood» (2016).

– Μώρη Πέτρου, ψηφιακή εκτύπωση UV σε μονωτικό λάστιχο, μάρμαρο, ατσάλι, 150×120×40 εκ., με τίτλο «Snake Eater (Illissos)» (2015).

– Πολυχρονίδη Λυσίμαχου, ψηφιακές φωτογραφίες τραβηγμένες σε τηλεσκόπιο, πασπαρτού, ξύλινη κορνίζα, τζάμι, 70×83×3 εκ., με τίτλο «Eye on the money III» (2016).

– Προδρομίδη Θοδωρή, Βίντεο υψηλής ευκρίνειας/ HD video, διάρκειας 7’ 40’’, με τίτλο «Προς την Τράπεζα του Μέλλοντος» (2013).

– Σπύρου Έφης, λάμπες φθορισμού, ιμάντες πρόσδεσης και συρματόσχοινο, 150×182×2,5 εκ., με τίτλο «Flight and Fight» (2016).

– Στρούζα Στεφανίας-Ανδριανής, μεταξοτυπία σε ύφασμα και κουτί plexiglas, 127×190 εκ., με τίτλο «Medea» (2013).

– Τουλιάτου Ίριδος, collage, μεικτή τεχνική, αρχειακό υλικό, μελάνι, εκτυπώσεις σε διαφάνειες, καθαρό ασήμι, 50×70 εκ. (6 τμχ), με τίτλο «Αίθρια» (2016).

Τα έργα θα εκτεθούν σε χώρο της Τράπεζας. Η κριτική Επιτροπή αποτελείτο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, την καλλιτεχνική σύμβουλο της Τράπεζας Δρ. Όλγα Μεντζαφού και την Ιστορικό Τέχνης Αικατερίνη Γρέγου.