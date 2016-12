ΤτΕ: Οι Primary Dealers στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για το 2017

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό πρωτοκόλλου 1828/28.12.2016, ανανεώθηκε η ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2017 για τα ακόλουθα 22 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα (με αλφαβητική σειρά):

ALPHA BANK SA

BANCA IMI SPA

BARCLAYS BANK PLC

BNP PARIBAS SA

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD

COMMERZBANK AG

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD

DEUTSCHE BANK AG

EUROBANK ERGASIAS SA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK

HSBC BANK PLC

ING BANK NV

JP MORGAN SECURITIES PLC

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL PLC

NOMURA INTERNATIONAL PLC

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

SOCIETE GENERALE

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

UBS LTD

UNICREDIT SPA