Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Κάρι Φίσερ, η πριγκίπισσα Λέια του σύμπαντος του Star Wars

Σύμφωνα με τον ατζέντη της, η Κάρι Φίσερ πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών η ηθοποιός Κάρι Φίσερ, η διάσημη πριγκίπισσα Λέια του σύμπαντος του Star Wars.

Η ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έπειτα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στη διάρκεια πτήσης από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες. Μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Ο εκπρόσωπος της ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκ μέρους της κόρης της Φίσερ, Μπίλι Λουρντ: «Με μεγάλη θλίψη, η Μπίλι Λουρντ επιβεβαιώνει ότι η αγαπημένη της μητέρα Κάρι Φίσερ πέθανε στις 8:55 το πρωί. Αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο και θα λείψει πολύ σε όλους».

Η Κάρι Φίσερ είχε γίνει κινηματογραφικό είδωλο μέσα από τον ρόλο της πριγκίπισσας Λέια, ρόλος που αγαπήθηκε από χιλιάδες θαυμαστές -και μη- του «Πολέμου των Άστρων». Θρυλική έχει μείνει η κόμμωσή της στο Star Wars, καθώς και το μαγιό που φορούσε στη σκηνή όπου ήταν αιχμάλωτη του Jabba the Hut.

Θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές ηρωίδες ταινίας μπλοκμπάστερ, πρότυπο για πολλές σύγχρονες ηρωίδες, όχι μόνο στο σύμπαν του Star Wars, αλλά και σε άλλες ταινίες.

Προσφάτως η Κάρι Φίσερ εξέδωσε βιογραφία της, στην οποία αποκάλυπτε ότι στη διάρκεια των γυρισμάτων του Star Wars -και ενώ ο συμπρωταγωνιστής της Χάρισον Φορντ ήταν παντρεμένος- οι δυο τους διατηρούσαν ερωτική σχέση.

H Κάρι Φίσερ γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1956 στο Μπέβερλι Χιλς από διάσημους γονείς (πατέρας της ήταν ο Έντι Φίσερ και μητέρα της η Ντέμπι Ρέινολντς). Ο Έντι Φίσερ εγκατέλειψε την μητέρα της και την ίδια όταν η Κάρι ήταν 2 ετών για να παντρευτεί την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Το 1983 παντρεύτηκε τον Πολ Σάιμον, αλλά ο γάμος τους διήρκεσε μόλις έναν χρόνο. Έχει μία κόρη, την Μπίλι Λουρντ με τον Μπράιαν Λουρντ.

Υπήρξε, επίσης, αρραβωνιασμένη με τον Νταν Ακρόιντ.

Εκτός από την κλασική τριλογία του Πολέμου των Άστρων (A New Hope, The Empire Strikes Back, The Return of the Jedi), η Κάρι Φίσερ εμφανίστηκε και στο Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει, ενώ εμφανίζεται και στο Επεισόδιο VIII, το οποίο βρίσκεται στην φάση του Post Production.

H Κάρι Φίσερ είχε εμφανιστεί επίσης στο Scream 3, στο Όταν ο Χάρυ Γνώρισε τη Σάλι, στο Shampoo του Γουόρεν Μπίτι και στο Η Χάνα και οι Αδελφές της.

Έγραψε το βιβλίο Postcards from the Edge, στο οποίο αναφέρθηκε σε ζητήματα ψυχικής υγείας και εθισμών, καθώς και το σενάριο το οποίο βασίστηκε στο εν λόγω βιβλίο. Στην ταινία πρωταγωνίστησαν η Σίρλεϊ ΜακΛέιν και η Μέριλ Στριπ.