ΕΥ: Η επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις εξόρυξης και μετάλλων απαιτεί την υιοθέτηση νέων μοντέλων

Έρευνες επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι το χάσμα καθετοποίησης των διαδικασιών μεταξύ ορυχείου, εργοστασίου παραγωγής, συντήρησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, προκαλεί απώλεια παραγωγικότητας στον κλάδο της εξόρυξης, η οποία ξεπερνά το 20%. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΥ, How do you prepare for tomorrow’s mine today?, για να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο της αύξησης της παραγωγικότητας, οι εταιρείες εξόρυξης και μετάλλων θα πρέπει να αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλους τομείς, όπως η μεταποίηση. Οι εταιρείες εξόρυξης έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς τη μείωση του κόστους και την παραγωγικότητα της εργασίας, ωστόσο η παραγωγικότητα των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία του παγίου ενεργητικού εξακολουθεί να υστερεί.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθετου μοντέλου διαδικασιών από την αγορά μέχρι τα ορυχεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε στοιχείο της επιχείρησης, από τους διαθέσιμους στο έδαφος πόρους, μέχρι την παράδοση του προϊόντος στους πελάτες, θα βελτιστοποιηθεί ως σύστημα της επιχείρησης.

Ανώτερα στελέχη εξορυκτικών εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν ότι η προσέγγιση αυτή θα βοηθήσει στη μείωση της πολυπλοκότητας. Μέχρι σήμερα, η προσέγγιση της καθετοποίησης διαδικασιών έχει εφαρμοστεί στις διαδικασίες οργανωτικής υποστήριξης, αλλά όχι και σε λειτουργίες υπηρεσιών, όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού ή το μάρκετινγκ, ή σε βασικές λειτουργίες, όπως η εξόρυξη ή η επεξεργασία ορυκτών.

Ο κ. Βασίλειος Καμινάρης, Εταίρος, Επικεφαλής του Ελεγκτικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος και Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, σημειώνει: «Η έρευνα υπογραμμίζει τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις εξόρυξης και μεταλλευμάτων για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην αυγή μιας νέας μέρας για τον κλάδο. Η οικονομική κρίση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ανεβάζει τον πήχη δυσκολίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου. Ωστόσο, η ενσωμάτωση νέων μοντέλων διαδικασιών, η αξιοποίηση των ψηφιακών επενδύσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενσωμάτωση μιας κουλτούρας μηδενικών απωλειών στην οργάνωση, θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών».

Λέξεις κλειδιά: EY, μελέτη, επιχειρήσεις, εξόρυξη, παραγωγικότητα, καθετοποίηση, ορυχεία